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22 июля 2025 в 20:52

Военные подключились к резонансному делу об избиении подростка

Общественница Кашеварова: военные взяли под опеку избитого в Балашихе подростка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Группа представителей силовых структур и военных приехала в больницу после инцидента с жестоким избиением 17-летнего парня в Балашихе, сообщила российская общественница, глава АНО «Женский фронт» Анастасия Кашеварова в своем Telegram-канале. Ранее неизвестные раздели, запинали и попытались изнасиловать молодого человека веткой от дерева. Сейчас он находится в Детской городской клинической больнице святого Владимира.

Сегодня утром мои товарищи поехали к парнишке в больницу, чтобы поддержать его и взять под защиту, так как ситуация в его семье не особо благополучная. Мой муж, наши московские силовики взяли парня под опеку, — написала она.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что причиной избиения стал имеющийся долг в размере 7000 рублей. Против нападавших возбуждено уголовное дело о хулиганстве, председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад. В настоящее время правоохранители проводят оперативно-разыскные мероприятия. По информации ГУ МВД России по Москве, уже задержана 21-летняя девушка — участница видео.

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Балашиха
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Военные подключились к резонансному делу об избиении подростка
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