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22 июля 2025 в 13:24

Ни полива, ни подкормок, а он цветет! Рекордсмен по живучести в моем саду!

Фото: Christian Hütter/imageBROKER.com/Global Look Press

Агератум — идеальный выбор для тех, кто хочет украсить дачный участок яркими и долгоцветущими бордюрами без лишних хлопот. Это растение покоряет своей неприхотливостью, устойчивостью к засухе и способностью цвести с начала лета до самых заморозков. Его пушистые соцветия, напоминающие миниатюрные помпоны, создают плотный цветочный ковер в синих, фиолетовых, розовых и белых тонах, добавляя саду нежности и воздушности.

Этот однолетник (в условиях средней полосы) отлично чувствует себя на солнечных местах, хотя выносит и легкую полутень. Он не требователен к почве, но лучше всего растет на рыхлых, дренированных грунтах без застоя воды. Агератум не нуждается в частых подкормках — избыток азота может привести к активному росту зелени в ущерб цветению. Достаточно поливать его по мере подсыхания почвы и иногда обрезать отцветшие соцветия, чтобы стимулировать новые волны цветения.

Благодаря компактности (высота — 15–50 см в зависимости от сорта) агератум идеально подходит для обрамления дорожек, клумб и рабаток. Он отлично сочетается с бархатцами, цинерарией, сальвией и другими низкорослыми цветами.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!

цветы
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дачники
Мария Левицкая
М. Левицкая
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