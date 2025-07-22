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22 июля 2025 в 10:15

Выбросила удобрения! Этот многолетник цветет даже на камнях! Сад без хлопот

Фото: Wilfried Wirth/imageBROKER.com/Global Look Press

Это удивительное растение — настоящий боец, способный расти там, где другие культуры просто не выживут. Горные склоны, каменистые осыпи, густая тень хвойных лесов — для бадана нет преград. Он стойко переносит резкие перепады температур, довольствуясь минимальными условиями для жизни.

Бадану все равно, куда его посадят — на солнцепёк или в глухую тень. Его мясистые листья и мощные корни адаптируются к любым условиям. Почва? Каменистая, глинистая, бедная — лишь бы не было застоя воды, это единственное, чего он действительно не переносит. Даже в тонком слое грунта между камнями его корни находят опору, цепко удерживая растение на крутых склонах.

Особая гордость бадана — его вечнозелёные листья. После зимы он выходит из-под снега практически в том же виде, в каком ушёл под него, — его кожистые листья не боятся морозов. А весной растение преображается, выбрасывая розовые соцветия на фоне перезимовавшей зелени.

Бадан не только вынослив, но и полезен. Его листья используют для приготовления целебного чая, а плотные кусты отлично укрепляют почву на склонах. Декоративность, неприхотливость и практическая польза делают его идеальным растением для «ленивого сада». Посадите бадан — и он будет десятилетиями расти без вашего участия, радуя своей стойкостью и природной силой.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!

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Мария Левицкая
М. Левицкая
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