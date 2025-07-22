Ароматная королева! Сады как в Провансе с неприхотливым многолетником

Ароматная королева! Сады как в Провансе с неприхотливым многолетником

Ароматная королева! Сады как в Провансе с неприхотливым многолетником — лавандой! Лаванда (Lavandula) — это не просто красивое растение, а настоящий многофункциональный кустарник, который покорит сердце любого садовода. Её серебристо-зелёная листва и фиолетовые соцветия создают неповторимый образ средиземноморского сада, при этом растение отлично чувствует себя в наших широтах.

5 удивительных фактов о лаванде:

Природный антисептик — во время Первой мировой войны лавандовым маслом обрабатывали раны солдат. Ароматный защитник — отпугивает комаров, моль и даже змей, при этом привлекает пчёл и бабочек. Долгожитель — на одном месте может расти до 25 лет, постепенно превращаясь в пышный куст. Морозостойкость — взрослые растения выдерживают до -25 °C (английские сорта). Кулинарный ингредиент — цветы используют в чаях, десертах и даже мясных блюдах.

Секреты успешного выращивания:

Сажайте только на солнечных участках с хорошим дренажом — застой воды губителен.

Обрезайте весной и после цветения для поддержания формы куста.

Для лучшей зимовки в холодных регионах мульчируйте корни хвойным опадом.

Собирайте соцветия в начале цветения, когда аромат наиболее сильный.

Интересно: древние римляне добавляли лаванду в ванны для аромата и дезинфекции — отсюда и название (от лат. lava — мыть).

Ранее мы рассказывали о неприхотливом многолетнике, который выдерживает -40 °C и цветет все лето!