Бедуинов натравили на военные базы РФ в Сирии? Что известно

В окрестностях российской авиабазы «Хмеймим» в Сирии наблюдается подозрительная активность, заявил блогер и военный инструктор Олег Блохин. По его словам, на территориях, прилегающих к объекту, появились посторонние люди и есть риск нападения групп бедуинов. Что происходит вокруг базы на фоне дестабилизации в Сирии, кто стоит за провокацией, насколько серьезна угроза — в материале NEWS.ru.

Что происходит вокруг российской базы в Сирии

Военкор, блогер и инструктор по стрелковой подготовке Олег Блохин написал в Telegram-канале, что вокруг российской авиабазы «Хмеймим» в Сирии наблюдается подозрительная активность.

«Российские военнослужащие, дислоцирующиеся на базе «Хмеймим» , наблюдают приток новых граждан из различных провинций и религиозных групп, которые, подкупая сирийскую охрану на контрольно-пропускных пунктах, начали устанавливать палатки», — заявил Блохин. По его словам, не исключено, что бедуины попытаются атаковать базу.

Бедуины — жители арабского мира, которые ведут кочевой образ жизни. Национальная и религиозная идентичность для них вторична и не имеет большого значения. В 2013 году численность сирийских бедуинов оценивалась более чем в 630 тысяч человек. Они хорошо вооружены, некоторые из них промышляют разбоем.

«Бедуины традиционно конфликтуют с друзами — арабами, исповедующими друзизм. Эта религия является одним из ответвлений исмаилизма — направление в шиизме. Бедуинов поддерживают действующие власти Сирии, джихадисты суннитского толка из „Хайят Тахрир аш-Шам“ (ХТШ, признана в России террористической организацией. — NEWS.ru), а друзов — Израиль. Особняком стоят алавиты, представителем которых был бывший президент Башар Асад. Это религиозное меньшинство, которое сегодня преследуется ХТШ. Ситуация в Сирии сейчас — война всех против всех с неожиданными скоротечными временными союзами», — рассказал NEWS.ru журналист и востоковед Андрей Молодых.

В районе российского военного объекта укрываются алавиты, которые избежали резни минувшей весной, отметил в беседе с NEWS.ru сирийский политолог Асэф Молхэм. «У многих были сожжены дома, утрачено имущество, им совершенно некуда идти. Те, у кого сохранились дома, ушли», — сказал Молхэм.

По его словам, некоторым алавитам удалось попасть в Россию и получить статус беженцев. Теперь к базе устремились другие сирийцы разного этнорелигиозного происхождения в надежде покинуть страну.

Авиабаза Хмеймим Фото: Vadim Savitsky/Global Look Press

Кто угрожает российскому военному присутствию в Сирии

Опасность для российской военной базы в Сирии со стороны террористических группировок существует, подчеркнул Молхэм. «В стране сложилась крайне нестабильная ситуация, поэтому угроза определенно есть», — сказал он.

По словам доцента кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова, военного политолога Александра Перенджиева, с того момента, как в Сирии поменялась власть, стало возможно все. «В стране действуют различные вооруженные формирования, не подчиненные правительству. Они могут действовать сами по себе или работать на внешних игроков», — рассказал политолог NEWS.ru.

Часть этих боевиков может спонсировать Великобритания. «Британцы хотели бы убрать нашу военно-морскую базу в Тартусе и авиабазу в Хмеймиме», — пояснил он. Политолог отметил, что авиабаза обеспечивает российское геополитическое влияние на всем Ближнем Востоке.

«Это перевалочный пункт для вывоза людей в гуманитарных целях и для переброски личного состава. Наши враги не дремлют», — сказал Перенджиев.

Российский часовой на охране авиабазы Хмеймим Фото: МО РФ

Как военные РФ противостоят вероятным угрозам в Сирии

Российские военные давно работают в Сирии. У них достаточно опыта, чтобы противостоять потенциальным атакам, заверил Молхэм. «Эти угрозы от непонятно кому подчиняющихся группировок могут иметь как системный, так и стихийный характер, когда кто-то из боевиков из Средней Азии перекурит кальяна и решит напасть», — сказал эксперт.

По словам председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, в Сирии россияне выстраивают контакты как на уровне центральных властей, так и на местном. Он отметил, что «там все проговорено».

«Могут быть разные нюансы, но российское командование занимается проблемами. Руководство Минобороны вместе с МИД делают все, чтобы наша военная база работала спокойно, в стабильном режиме и выполняла свои задачи», — рассказал Картаполов NEWS.ru.

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