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22 июля 2025 в 12:00

«Враги не дремлют»: политолог о возможных шагах ЕС против России в Сирии

Политолог Перенджиев: ЕС может попытаться вытеснить российские базы в Сирии

Авиабаза Хмеймим Авиабаза Хмеймим Фото: Vadim Savitsky/Global Look Press

Евросоюз и Великобритания могут попытаться вытеснить российские базы, находящиеся в Сирии, выразил мнение в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, угрозу представляют неконтролируемые вооруженные формирования, финансируемые западными странами.

В Сирии действуют различные вооруженные формирования, не подчиненные нынешнему правительству, то есть они могут действовать сами по себе. При этом они могут содержаться на деньги Британии и ЕС. Ни британцам, ни ЕС крайне нежелательно, чтобы наши базы — военно-морская в Тартусе и военно-воздушная в Хмеймиме — находились там. Потому что, в определенном смысле это наше геополитическое влияние. Наши враги не дремлют. Есть риски [попыток вытеснения российских военных баз из региона], — пояснил Перенджиев.

Он подчеркнул, что российские базы в Тартусе и Хмеймиме имеют стратегическое значение. По его словам, они обеспечивают не только военное присутствие, но и важные логистические маршруты.

Вообще военные базы РФ в Сирии — это возможность нашим военным кораблям передвигаться как из Средиземного моря в Черное, так и из Черного в Средиземное. Это своеобразный перевалочный пункт для вывоза людей в гуманитарных целях, а может быть, даже и для переброски личного состава как морем, так и воздушным путем, — резюмировал Перенджиев.

Ранее сообщалось, что в Белом доме обеспокоены недавними израильскими авиаударами по Сирии. По информации американских журналистов, там назвали действия премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху деструктивными.

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