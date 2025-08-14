Россиянам рассказали, когда упадут цены на овощи Агроэксперт Плугов: борщевой набор к ноябрю подешевеет на 18–25%

Овощи так называемого борщевого набора продолжат дешеветь вплоть до конца октября, заявил NEWS.ru гендиректор экспертно-аналитического центра «АБ-Центр» Алексей Плугов. Согласно его прогнозу, цены на эти продукты снизятся еще на 18–25%. Причем сильнее всего подешевеет картофель, считает эксперт.

Как ожидается, цены на картофель и овощи борщевого набора (лук, морковь, свекла, капуста) будут снижаться до конца октября и потеряют еще 18–25% относительно текущего уровня. Далее до конца года последует ценовое плато, — сказал Плугов.

По словам эксперта, в первом полугодии 2026 года в целом будет наблюдаться «сезонное восстановление цен», но по большинству позиций (особенно по картофелю) цены будут в целом ниже, чем в первом полугодии 2025 года. Это относится в том числе к луку, моркови, свекле и капусте, отметил Плугов.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил ввести заморозку цен на ряд социально значимых продуктов с 1 сентября. Эта мера должна действовать до конца текущего года, считает он.

Миронов пояснил, что за год расходы российских семей на продукты питания выросли на 10–15%, а инфляция к концу июля превысила 9%. По его словам, сезонная стабилизация цен на плодоовощную продукцию уже началась, однако дефляция выражена слабее, чем в предыдущие годы, и в скором времени завершится.