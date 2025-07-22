«Шансов убежать не будет»: депутат о круглогодичном призыве в армию

Круглогодичный призыв в армию обернется сокращением количества уклонистов, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, которые передает «Газета.Ru», также российской армии следует быть готовой ко всему и в связи с этим нужно повысить число личного состава. Журавлев подчеркнул, что, по указанию верховного главнокомандующего, в ВС РФ в 2025 году должно служить уже полтора миллиона военных.

И, на мой взгляд, это позволит еще и сократить число уклонистов — так, они летом и зимой расслабляются, вылезают из нор. А если такого перерыва не будет, то и бегать станут меньше, шансов убежать не будет, — отметил он.

Журавлев напомнил, что еще до СВО вносил соответствующий законопроект в Госдуму. Однако тогда не было ни необходимости в таком количестве военных кадров, ни нужды увеличивать численность личного состава.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об изменении сроков военного призыва: согласно документу, он будет проводиться круглый год — с 1 января по 31 декабря на основании указа президента. Авторами законопроекта выступили глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и первый зампред комитета Андрей Красов.