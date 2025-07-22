Многолетник превратит сад в сказку! Выдерживает до -30 °C и сеется сам

Многолетник превратит сад в сказку! Выдерживает до -30 °C и сеется сам

Многолетник превратит сад в сказку! Выдерживает до -30 °C и сеется сам! Незабудка альпийская голубая — нежность на ваших клумбах. Этот трогательный многолетник с лазурными цветами — настоящий подарок для садоводов. Незабудка (Myosotis alpestris) образует пышные голубые куртины высотой 15–30 см, которые с мая по июнь превращают сад в сказочный уголок.

Гарантированная всхожесть — семена собраны в экологически чистых районах Алтая. Морозостойкость — выдерживает до -30 °C без укрытия. Долговечность — на одном месте растет 3–5 лет с ежегодным самосевом. Теневыносливость — идеальна для северных сторон и приствольных кругов. Медонос — привлекает пчел и бабочек.

Секреты выращивания:

Для раннего цветения посейте в октябре под снег.

Всходы появляются через 10–15 дней при +18 °C.

Лучше растет на влажных суглинках с добавлением торфа.

Отлично сочетается с тюльпанами и нарциссами.

Интересный факт: в альпийских регионах это растение называют королевой гор — его природные популяции встречаются на высоте до 3000 м над уровнем моря! В немецкой традиции эти цветы считаются символом верности — посадите их вместе с ромашками для создания романтичного уголка.

Ранее мы рассказывали о многолетнике, который выдерживает -40 °C и цветет все лето!