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22 июля 2025 в 10:00

Многолетник превратит сад в сказку! Выдерживает до -30 °C и сеется сам

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Многолетник превратит сад в сказку! Выдерживает до -30 °C и сеется сам! Незабудка альпийская голубая — нежность на ваших клумбах. Этот трогательный многолетник с лазурными цветами — настоящий подарок для садоводов. Незабудка (Myosotis alpestris) образует пышные голубые куртины высотой 15–30 см, которые с мая по июнь превращают сад в сказочный уголок.

  1. Гарантированная всхожесть — семена собраны в экологически чистых районах Алтая.
  2. Морозостойкость — выдерживает до -30 °C без укрытия.
  3. Долговечность — на одном месте растет 3–5 лет с ежегодным самосевом.
  4. Теневыносливость — идеальна для северных сторон и приствольных кругов.
  5. Медонос — привлекает пчел и бабочек.

Секреты выращивания:

  • Для раннего цветения посейте в октябре под снег.
  • Всходы появляются через 10–15 дней при +18 °C.
  • Лучше растет на влажных суглинках с добавлением торфа.
  • Отлично сочетается с тюльпанами и нарциссами.

Интересный факт: в альпийских регионах это растение называют королевой гор — его природные популяции встречаются на высоте до 3000 м над уровнем моря! В немецкой традиции эти цветы считаются символом верности — посадите их вместе с ромашками для создания романтичного уголка.

Ранее мы рассказывали о многолетнике, который выдерживает -40 °C и цветет все лето!

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многолетники
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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