Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
29 июля 2025 в 17:14

Цветет алыми шапками до осени! С этим многолетником ни капризов, ни хлопот!

Фото: Marco Simoni/Global Look Press

Аргирантемум — парижский шарм в вашем саду. Этот изысканный многолетник — настоящая находка для любителей продолжительного цветения. С мая до первых заморозков аргирантемум напоминает воздушное облако, усыпанное сотнями нежных «ромашек» белого, розового или сиреневого оттенка. Его ажурная листва и изящные побеги высотой до 1 метра создают эффект легкости, идеально вписываясь в английские миксбордеры и средиземноморские сады.

Несмотря на аристократичную внешность, аргирантемум удивительно вынослив. Он устойчив к засухе, редко поражается вредителями и сохраняет декоративность даже в дождливое лето. Предпочитает солнечные места с хорошо дренированной почвой. Прекрасно сочетается с лавандой, шалфеем и декоративными злаками. В холодных регионах выращивается как однолетник или зимует с укрытием.

Ранее сообщалось о многолетнике, который покоряет садоводов своей неприхотливостью и обильным цветением. Этот кустарник радует глаз пушистыми желтыми цветками с начала лета до самых заморозков.

многолетники
цветы
дачники
садоводы
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зафиксирован масштабный сбой в работе сайта «Почты России»
Одна рок-группа пополнила список террористов и экстремистов
На Украине узнали о панике Сырского из-за обрушения фронта
Глава российской территориальной администрации пострадала после удара ВСУ
Нужны гранат и орехи: готовим лечо «Восточный базар»
Компания погасила долг в 6,2 млрд рублей и избежала уголовного дела
Россиянке пришлось биться в суде, чтобы оспорить собственную смерть
Ряд стран ЕС обвинили в попытках стравить Грузию с Россией
Российскую журналистку приговорили к 12 годам заключения
В Госдуме предрекли скорое завершение СВО по одной причине
Стилист рассказала о самых трендовых принтах этого лета
Грозовые ливни и духота до +40? Погода в Москве на выходные: чего ждать
Стали известны детали роскошной свадьбы дочери Стива Джобса за $6,7 млн
Работники ПАЗ ушли в отпуск до 3 августа
Главреда крупного спортивного СМИ повторно оштрафовали за пропаганду ЛГБТ
В России начнут предупреждать о массовых отключениях интернета по СМС
СК раскрыл подробности дела об изнасиловании проспавшей остановку женщины
«Где здесь обязательство?»: в ГД раскритиковали ЦБ из-за падения рубля
Авиакомпания лишила сотни россиян багажа и получила поддержку в Сети
Как сэкономить до 100% на ЖКХ и капремонте: рабочие способы для пенсионеров
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Источник: WhatsApp и VPN заблокируют 1 августа. Правда ли это, инсайды
Общество

Источник: WhatsApp и VPN заблокируют 1 августа. Правда ли это, инсайды

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.