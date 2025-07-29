Цветет алыми шапками до осени! С этим многолетником ни капризов, ни хлопот!

Цветет алыми шапками до осени! С этим многолетником ни капризов, ни хлопот!

Аргирантемум — парижский шарм в вашем саду. Этот изысканный многолетник — настоящая находка для любителей продолжительного цветения. С мая до первых заморозков аргирантемум напоминает воздушное облако, усыпанное сотнями нежных «ромашек» белого, розового или сиреневого оттенка. Его ажурная листва и изящные побеги высотой до 1 метра создают эффект легкости, идеально вписываясь в английские миксбордеры и средиземноморские сады.

Несмотря на аристократичную внешность, аргирантемум удивительно вынослив. Он устойчив к засухе, редко поражается вредителями и сохраняет декоративность даже в дождливое лето. Предпочитает солнечные места с хорошо дренированной почвой. Прекрасно сочетается с лавандой, шалфеем и декоративными злаками. В холодных регионах выращивается как однолетник или зимует с укрытием.

Ранее сообщалось о многолетнике, который покоряет садоводов своей неприхотливостью и обильным цветением. Этот кустарник радует глаз пушистыми желтыми цветками с начала лета до самых заморозков.