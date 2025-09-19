Цветение до поздней осени: эти кустарники превратят участок в сказку

Некоторые декоративные кустарники отличаются особой выносливостью и способны цвести до самых заморозков, требуя минимального ухода. Эти растения идеально подходят для занятых садоводов и тех, кто хочет сохранить яркость сада до поздней осени. Их устойчивость к болезням и неприхотливость делают их идеальным выбором для любого участка.

В список самых выносливых входят гортензия метельчатая, которая цветет с июля по октябрь крупными соцветиями, меняющими окраску. Буддлея Давида привлекает бабочек и цветет до первых морозов. Вечнозеленый вереск покрывает землю ковром с августа по ноябрь. Спирея японская радует розовыми соцветиями все лето и осень. Лапчатка кустарниковая цветет с мая по октябрь желтыми, белыми или розовыми цветами. Барбарис Тунберга декоративен не только цветением, но и яркой листвой. И завершает список снежноягодник с белыми ягодами, которые сохраняются до весны. Эти кустарники не требуют регулярного полива, хорошо зимуют без укрытия и растут на любых почвах.

Ранее также сообщалось, что есть список растений, которые запрещено садить на даче. Их появление в вашем саду может обернуться штрафом или даже тюремным сроком.