24 августа 2025 в 08:00

Цветаевский яблочный пирог! Самый простой и вкусный рецепт на Яблочный Спас

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Цветаевский пирог: та самая нежность с первого кусочка. Если вы до сих пор не знакомы с цветаевским пирогом, это нужно срочно исправить! Этот десерт давно стал классикой не просто так: хрустящая песочная основа, сочная яблочная начинка с корицей и воздушная заливка, которая тает во рту. Он идеален к чаю, кофе или просто как сладкое завершение ужина. Готовится проще, чем кажется, а результат впечатлит даже тех, кто не очень любит выпечку.

Сначала приготовим основу. Просейте 80 граммов муки, добавьте 50 граммов холодного сливочного масла, нарезанного кубиками, щепотку соли и половину чайной ложки разрыхлителя. Перетрите руками в крошку. Добавьте одну столовую ложку сметаны и быстро замесите тесто. Распределите его по дну формы диаметром 20–22 см, сделав небольшие бортики. Уберите в холодильник на 20 минут.

Для начинки очистите и нарежьте тонкими дольками два зеленых яблока, сбрызните их двумя столовыми ложками лимонного сока. Разложите яблоки на основе, посыпьте корицей по вкусу. Для заливки взбейте одно яйцо с 100 граммами сметаны, 70 граммами сахара, 5 граммами ванильного сахара и одной столовой ложкой муки до однородности. Залейте яблоки, посыпьте миндальными лепестками. Выпекайте 35–40 минут при 180 градусах до золотистого цвета. Дайте полностью остыть в форме — так пирог лучше разрезается и раскрывает вкус. Невозможно остановиться на одном кусочке!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

Мария Левицкая
М. Левицкая
