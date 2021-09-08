«Всю жизнь посвятил служению Родине»: сенатор Джабаров о погибшем главе МЧС

Глава МЧС России Евгений Зиничев, погибший 8 сентября во время учений, всю свою жизнь посвятил служению Родине. Он всегда ставил долг на первое место и был очень бескомпромиссным человеком. Об этом «360» заявил сенатор Владимир Джабаров.

Достойный человек, достойный офицер. Всю свою жизнь посвятил служению Родине. Он организовал великолепную работу ведомства в тяжёлые времена пожаров, наводнений, — подчеркнул он.

Джабаров добавил, что Евгений Зиничев всегда оставался человеком долга.

Не задумываясь, бросился спасать, даже ценой своей жизни. К сожалению, не удалось спасти и сам погиб. Он был абсолютно бескомпромиссным в этом плане человеком. Чувство долга для него было превыше всего, — отметил сенатор.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал гибель руководителя МЧС Евгения Зиничева. Дипломат признался, что они были близкими друзьями, поэтому он не понаслышке знает: Зиничев отдавал всю душу и всего себя любимому делу. Соболезнования опубликованы на официальном сайте министерства.

Евгений Зиничев и режиссёр Александр Мельник погибли на озере Лама в заповедном плато Путорана. Озеро Лама расположено в 120 км от Норильска, это одно из самых глубоких озёр в России. Путоранский заповедник признан ЮНЕСКО памятником всемирного наследия.

Зиничев был личным адъютантом Владимира Путина с 2006 по 2015 год. До этого Зиничев служил в КГБ и ФСБ. МЧС он возглавил в мае 2018 года. В декабре 2020 года ему было присвоено звание генерала.

Тело погибшего главы МЧС сегодня доставят спецрейсом в Москву. Самолёт уже вылетел в столицу.