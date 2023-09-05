Что за скандал из-за школьниц в советских фартуках случился на Украине

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

В украинском городе Черновцы школьницы, одетые в кружевные фартуки «советского образца», вызвали негодование местных властей. В центральном парке города девочек встретила чиновница горсовета, которая потребовала сменить форму. Что известно об инциденте?

Что за скандал случился на Украине из-за советской формы

В украинском городе Черновцы произошел скандал из-за школьниц, которые были одеты в кружевные фартуки «советского образца». По информации Telegram-канала «Мрия», девочки гуляли в центральном парке Черновцов, где их заметила чиновница горсовета Ирина Ткачук. Она подошла к ним, чтобы узнать, «какая школа отличилась». После этого Ткачук потребовала от учениц сменить белые фартуки на вышиванку. Чиновницу поддержали прохожие, начавшие грозить обращением в полицию и предъявлением обвинений родителям девочек.

«Декоммунизаторы нашли себе новую жертву: это школьницы в кружевных фартуках „советского образца“», — пишут в Telegram-канале «Мрия».

Соучредительница украинского объединения «Родители SOS» Алена Парфенова пожаловалась, что данный случай на Украине не первый, и сравнила школьный фартук с Z — символом спецоперации.

Украинские юристы и педагоги заявили, что нет документа, регламентирующего, в какой одежде ученики должны ходить в школу.

Образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев отметил, что ему странно наблюдать подобную «ностальгию по советскому прошлому» у молодых людей, но правовой базы для их наказания нет, пишет aif.ru.

В интернете можно найти фирму в Черновцах, которая шьет советскую школьную форму для девочек под заказ в течение семи дней. Стоимость комплекта составляет 3270 рублей.

Как зародилась традиция школьных фартуков

Традиция школьных фартуков зародилась с момента появления женского образования в России. Белый передник появился в установленной форме Института благородных девиц. Затем в уставах государственных гимназий Министерства народного просвещения Российской империи появилось положение, которое предписывало ученицам носить с платьями в обычные дни черные фартуки, а в праздничные — надевать белые.

В СССР первоначально школьная форма была отменена, но уже в 1930-х годах начались разговоры о необходимости ее возрождения. После Великой Отечественной войны решение было принято, и школьницы вновь получили форму в виде темных платьев с повседневными и праздничными фартуками. Во времена перестройки для старших школьниц ввели костюмы-тройки, а затем ношение формы вновь отменили.

Однако со временем классическое школьное платье с белым фартуком снова обрело популярность. Сейчас в России оно является атрибутом последних звонков.

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