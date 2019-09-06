6 сентября стало известно, что в Подмосковье было совершено нападение на главу Центральной избирательной комиссии РФ Эллу Памфилову. По данным СМИ в дом проник неизвестный, ударил её электрошокером, после чего скрылся.

По данному факту следователи СО ОМВД по г.о. Истра Московской области завели дело по статье «разбой» (часть 3 статьи 162 УК РФ). СМИ писали, что злоумышленник, повредил палец на руке главы избирательной комиссии и нанес ей травму электрошокером в районе живота.

На следующий день после нападения Памфилова принимала участие в работе форума «Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение». Видимых травм на теле у неё не было. Долгое время глава ЦИК на вопросы журналистов о происшествии не отвечала, однако в конце концов рассказала об инциденте подробно. По её словам, нападение было совершено в момент, когда она пошла кормить своего кота. Чиновнику удалось отбиться от незваного визитера мебелью.

Схватила стул, очень громким голосом стала на него ругаться, я даже не ожидала, что могу так громко... Вытеснила его и, в конце концов, он убежал под моим натиском. Я даже в себе не подозревала, что я могу в такой ситуации... откуда силы взялись? Я не растерялась, не запаниковала, не упала в обморок, а, как боец, схватила тяжелейший стул... и со всей своей мощью кинула в него, — рассказала Памфилова.

Глава ЦИК добавила, что мотивом злоумышленника, по её мнению, был разбой. Также Памфилова отметила, что «ей очень больно», но она «держится».

cikrf.ru

В тот же день стало известно о том, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин инициировал передачу материалов дела о нападении на дом председателя ЦИК в центральный аппарат СК. К расследованию будут привлечены силы МВД и ФСБ России.

Следователи тщательно проверят и отработают каждую возможную версию совершённого преступления, в том числе о нападении в связи с профессиональной деятельностью, а также установят его мотив и цель, — сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистом, что о нападении было доложено Владимиру Путину.

Ряд СМИ сообщили, что дом Эллы Памфиловой охраняло ЧОП «Легис». При этом никаких доказательств этому приложено не было. В охранном предприятии News.ru сказали, что по «предварительным данным», дом главы ЦИК они не охраняли. Более подробные комментарии редакции получить не удалось.

В ЦИК сообщили, что у Памфиловой «никогда не было охранников». Позже выделить людей для обеспечения безопасности чиновника предложил председатель Совета при президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека, юрист и правозащитник Михаил Федотов.

Я думаю, что человек, занимающий пост председателя Центральной избирательной комиссии, должен относиться к числу охраняемых лиц. Памфиловой должна быть предоставлена государственная охрана. Удивительно, что этого не было сделано раньше, — сказал Федотов.

По его словам, чтобы понять, из-за чего на Памфилову было совершено нападение, нужно найти злоумышленника и выяснить его истинные мотивы.

Разбойное нападение — это одна история, а нападение, связанное с государственной и общественной деятельностью Эллы Александровны, это другая история. Причём одно может быть замаскировано под другое, — отметил глава СПЧ.

Между тем, неясность ситуации, в озвученных версиях СМИ, вызвали недоверие к истории с нападением у ряда экспертов. Так, руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков написал в своем Twiter :

Если электрошокер был неработающим, откуда известно, что это был именно электрошокер? Написали бы просто «чем-то ткнул», — написал Чиков.

Схожего мнения придерживается глава Conflict Intelligence Team Руслан Левиев. Он вспомнил о том, что ранее чиновник высказывала версию о том, что независимые кандидаты могли «специально сдавать подписи с ошибками ради организации митингов».

Памфилова сама себя ударила электрошокером ради громких новостных заголовков. Если вы подумали, что твит шуточный, то вовсе нет. Смотрите, нет ни взломанных дверей, ни разбитых окон, ни похищенного имущества, преступник, который якобы был, сразу убежал, а электрошокер был не включён, поэтому и следов на теле Памфиловой нет, — рассуждает Левиев.

В свою очередь главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов отметил, что реакция ряда оппозиционеров не отличается от реакции провластных комментаторов на нападения на Навального и Любовь Соболь.

Читая некоторые комментарии известных людей про нападение на Эллу Памфилову, вспоминаю комментарии других людей с обратным знаком про нападение на Любовь Соболь. Как сказал Макрон — «одичание....», — вспоминает Венидиктов.

Злоумышленнику по статье «Разбой» грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 12 лет.