Членов Таганской ОПГ обвинили в убийстве авторитета Деда Хасана

Следствие предъявило обвинения в окончательной редакции двум организаторам преступного сообщества — Игорю Жирноклееву и Григорию Рабиновичу в убийстве криминального авторитета Аслана Усояна, известного как Дед Хасан.
Обвинения также предъявлены ещё десяти рядовым участникам Таганской преступной группировки. Об этом
Обвиняемыми в разные годы совершили убийства генерального директора ОАО «Роспищепром» Усояна, двух бизнесменов из Москвы и двух членов своей банды, адвоката Натальи Вавилиной, разбойное нападение, вымогательство и похищение предпринимателя в Москве. На их счету также серия мошенничеств, фальсификации доказательств в суде, незаконный оборот и изготовление оружия и взрывчатых веществ.
В ближайшее время обвиняемые и их защитники начнут знакомиться с материалами дела.
Деда Хасана ликвидировали в 2013 году в центре Москвы рядом с одним из ресторанов. Киллер точно выстрелил из снайперской винтовки, находясь в соседнем доме. Ему удалось скрыться до прибытия сотрудников правопорядка. Аслан Усоян много лет считался одним из самых авторитетных воров в законе на постсоветском пространстве.
Как сообщил источник в правоохранительных органах, заказчиком преступления мог быть Мераба Джангвеладзе (Мераб Сухумский), который является одним из претендентов на высший воровской титул, сообщал NEWS.ru.
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