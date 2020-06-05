Членов Таганской ОПГ обвинили в убийстве авторитета Деда Хасана

https://static.news.ru/photo/947a628a-a734-11ea-ba26-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следствие предъявило обвинения в окончательной редакции двум организаторам преступного сообщества — Игорю Жирноклееву и Григорию Рабиновичу в убийстве криминального авторитета Аслана Усояна, известного как Дед Хасан.

Обвинения также предъявлены ещё десяти рядовым участникам Таганской преступной группировки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

Обвиняемыми в разные годы совершили убийства генерального директора ОАО «Роспищепром» Усояна, двух бизнесменов из Москвы и двух членов своей банды, адвоката Натальи Вавилиной, разбойное нападение, вымогательство и похищение предпринимателя в Москве. На их счету также серия мошенничеств, фальсификации доказательств в суде, незаконный оборот и изготовление оружия и взрывчатых веществ.

В ближайшее время обвиняемые и их защитники начнут знакомиться с материалами дела.

Деда Хасана ликвидировали в 2013 году в центре Москвы рядом с одним из ресторанов. Киллер точно выстрелил из снайперской винтовки, находясь в соседнем доме. Ему удалось скрыться до прибытия сотрудников правопорядка. Аслан Усоян много лет считался одним из самых авторитетных воров в законе на постсоветском пространстве.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, заказчиком преступления мог быть Мераба Джангвеладзе (Мераб Сухумский), который является одним из претендентов на высший воровской титул, сообщал NEWS.ru.