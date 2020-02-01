https://static.news.ru/photo/7d56e336-44b9-11ea-9eed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tao Liang/Xinhua/Global Look Press

Число погибших от пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае достигло 259 человек. Количество заразившихся превысило 11 тысяч человек и составляет 11,7 тысячи. Обновлённую информацию представил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

На первом месте по заболеваемости Хубэй. Там с начала вспышки заболевания погибли 249 человек и более 7,1 тысяч заразились. Большое число инфицированных в провинции Чжэцзян (537 человек), Гуандун (436) и Хэнань (352 случая, два со смертельным исходом), передаёт ТАСС.

Ранее, как писал NEWS.ru, российский вирусолог Михаил Щелканов высказался о возможности искусственного происхождения коронавируса. По его словам, лаборатория вирусологии в китайском Ухане действительно существует, но версия о намеренном выведении вируса является скорее фейком.