Чевапчичи с сыром — секреты сочных колбасок и как не провалиться

Чевапчичи — это популярные сербские колбаски из рубленого мяса с добавлением ароматных специй и сыра. Быстрый и простой рецепт, который точно стоит попробовать дома.
Ингредиенты на 4 порции
- Свино-говяжий фарш — 500 г
- Лук — 1 головка
- Чеснок — 2 зубчика
- Паприка молотая — 1 ч. л.
- Сухой базилик — 1 ч. л.
- Орегано — 1 ч. л.
- Горчица — 1 ч. л.
- Соль и перец — по вкусу
- Брынза — 100 г
- Свежая петрушка — 3–4 веточки
Приготовление
- Фарш дважды прокрутите через мясорубку. Мелко нарежьте лук и петрушку, чеснок пропустите через пресс. Сыр натрите на крупной терке.
- Добавьте в фарш специи, зелень, чеснок и сыр. Хорошо перемешайте.
- Накройте миску с фаршем, смажьте поверхность растительным маслом, чтобы не заветрился, и оставьте в холодильнике минимум на 12 часов.
- Чтобы формировать колбаски, можно использовать горлышко пластиковой бутылки — выдавливайте фарш полосками на сковороду.
- Обжаривайте чевапчичи на среднем огне с небольшим количеством масла и раздавленным чесноком, переворачивая со всех сторон до румяной корочки и полной готовности.
Чевапчичи с сыром получаются сочными и ароматными, отлично подойдут к свежему лавашу, овощам или соусам. Попробуйте этот рецепт и удивите своих близких!
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