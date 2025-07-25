Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
25 июля 2025 в 18:16

Чевапчичи с сыром — секреты сочных колбасок и как не провалиться

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чевапчичи — это популярные сербские колбаски из рубленого мяса с добавлением ароматных специй и сыра. Быстрый и простой рецепт, который точно стоит попробовать дома.

Ингредиенты на 4 порции

  • Свино-говяжий фарш — 500 г
  • Лук — 1 головка
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Паприка молотая — 1 ч. л.
  • Сухой базилик — 1 ч. л.
  • Орегано — 1 ч. л.
  • Горчица — 1 ч. л.
  • Соль и перец — по вкусу
  • Брынза — 100 г
  • Свежая петрушка — 3–4 веточки

Приготовление

  1. Фарш дважды прокрутите через мясорубку. Мелко нарежьте лук и петрушку, чеснок пропустите через пресс. Сыр натрите на крупной терке.
  2. Добавьте в фарш специи, зелень, чеснок и сыр. Хорошо перемешайте.
  3. Накройте миску с фаршем, смажьте поверхность растительным маслом, чтобы не заветрился, и оставьте в холодильнике минимум на 12 часов.
  4. Чтобы формировать колбаски, можно использовать горлышко пластиковой бутылки — выдавливайте фарш полосками на сковороду.
  5. Обжаривайте чевапчичи на среднем огне с небольшим количеством масла и раздавленным чесноком, переворачивая со всех сторон до румяной корочки и полной готовности.

Чевапчичи с сыром получаются сочными и ароматными, отлично подойдут к свежему лавашу, овощам или соусам. Попробуйте этот рецепт и удивите своих близких!

Хотите приготовить что-то простое, но невероятно вкусное? Эти сочные отбивные из индейки станут настоящим открытием для вашей семьи! Готовятся они быстро, а результат превосходит все ожидания.

рецепты
еда
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский комик-иноагент оказался в шоке от жилья в Испании
Трамп раскрыл, когда состоятся переговоры Путина и Зеленского
Психолог объяснил эксцентричное поведение Илона Маска
«Люто ненавидят»: в ООН рассказали об отчаянии украинцев из-за ТЦК
Двое человек пострадало после атаки дронов ВСУ в Брянской области
Куренков поручил организовать выплаты пострадавшим при взрыве в Саратове
Россия инициировала созыв Совбеза ООН по украинскому вопросу
«Русские прут катком»: в Чехии ужаснулись от наступления российских войск
На чем нельзя экономить при строительстве коммерческой недвижимости
Изменявший жене мужчина «спалился» из-за смертельного заболевания
Стало известно, сколько Масляков-младший заработал на КВН
Суд РФ пригрозил Google многомиллиардными штрафами за разбирательства в США
Милонов потребовал запретить женщинам носить стринги в открытых бассейнах
Участник СВО раскрыл, как в ЧВК «Вагнер» закаляли новичков
В российском детском лагере закрыли смену из-за вспышки энтеровируса
Маск роет могилу ВСУ? Почему Starlink «умер» по всей линии фронта
МЧС подготовило самолет для пострадавших при взрыве газа в Саратове
Водитель подорвался вместе с комбайном на мине во время работы в полях
«Будет крепко думать»: беременной Муцениеце грозит суд по делу о клевете
«Двойник» Высоцкого рассказал, как пресек мошенничество на имени артиста
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Европа

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.