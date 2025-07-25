Чевапчичи с сыром — секреты сочных колбасок и как не провалиться

Чевапчичи с сыром — секреты сочных колбасок и как не провалиться

Чевапчичи — это популярные сербские колбаски из рубленого мяса с добавлением ароматных специй и сыра. Быстрый и простой рецепт, который точно стоит попробовать дома.

Ингредиенты на 4 порции

Свино-говяжий фарш — 500 г

Лук — 1 головка

Чеснок — 2 зубчика

Паприка молотая — 1 ч. л.

Сухой базилик — 1 ч. л.

Орегано — 1 ч. л.

Горчица — 1 ч. л.

Соль и перец — по вкусу

Брынза — 100 г

Свежая петрушка — 3–4 веточки

Приготовление

Фарш дважды прокрутите через мясорубку. Мелко нарежьте лук и петрушку, чеснок пропустите через пресс. Сыр натрите на крупной терке. Добавьте в фарш специи, зелень, чеснок и сыр. Хорошо перемешайте. Накройте миску с фаршем, смажьте поверхность растительным маслом, чтобы не заветрился, и оставьте в холодильнике минимум на 12 часов. Чтобы формировать колбаски, можно использовать горлышко пластиковой бутылки — выдавливайте фарш полосками на сковороду. Обжаривайте чевапчичи на среднем огне с небольшим количеством масла и раздавленным чесноком, переворачивая со всех сторон до румяной корочки и полной готовности.

Чевапчичи с сыром получаются сочными и ароматными, отлично подойдут к свежему лавашу, овощам или соусам. Попробуйте этот рецепт и удивите своих близких!

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