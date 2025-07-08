Отбивные из индейки: хрустящие снаружи, нежные внутри!

Хотите приготовить что-то простое, но невероятно вкусное? Эти сочные отбивные из индейки станут настоящим открытием для вашей семьи! Готовятся они быстро, а результат превосходит все ожидания.

Я давно готовлю отбивные именно по этому рецепту — с хрустящей сырной корочкой и нежнейшей мякотью. Дети уплетают их за обе щёки, а я радуюсь, что кормлю семью полезным и диетическим мясом.

Ингредиенты

Филе индейки — 500 г

Твердый сыр — 30 г

Яйца — 2 шт.

Мука — для панировки

Масло подсолнечное — для жарки

Соль, перец — по вкусу

Филе нарезаем пластами толщиной 1 см, отбиваем молоточком и солим. Сыр трём на тёрке и смешиваем с яйцами. Каждую отбивную сначала обваливаем в муке, затем окунаем в яично-сырную смесь.

Обжариваем на хорошо разогретой сковороде с двух сторон до золотистой корочки. Подаём с любимым гарниром и свежими овощами — получается сытно, вкусно и полезно! Приятного аппетита!

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