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08 июля 2025 в 15:30

Отбивные из индейки: хрустящие снаружи, нежные внутри!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хотите приготовить что-то простое, но невероятно вкусное? Эти сочные отбивные из индейки станут настоящим открытием для вашей семьи! Готовятся они быстро, а результат превосходит все ожидания.

Я давно готовлю отбивные именно по этому рецепту — с хрустящей сырной корочкой и нежнейшей мякотью. Дети уплетают их за обе щёки, а я радуюсь, что кормлю семью полезным и диетическим мясом.

Ингредиенты

  • Филе индейки — 500 г
  • Твердый сыр — 30 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Мука — для панировки
  • Масло подсолнечное — для жарки
  • Соль, перец — по вкусу

Филе нарезаем пластами толщиной 1 см, отбиваем молоточком и солим. Сыр трём на тёрке и смешиваем с яйцами. Каждую отбивную сначала обваливаем в муке, затем окунаем в яично-сырную смесь.

Обжариваем на хорошо разогретой сковороде с двух сторон до золотистой корочки. Подаём с любимым гарниром и свежими овощами — получается сытно, вкусно и полезно! Приятного аппетита!

Знаете, что получается, когда соединить сладкий ананас и ароматный бекон? Настоящий кулинарный фейерверк! Эта закуска стала моим секретным оружием на всех вечеринках.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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