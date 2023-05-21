Четверых детей проверяют на причастность к поджогу сарая с мальчиком внутри

Фото: Прокуратура Московской области

Следствие проверяет четверых подростков на причастность к поджогу сарая, в котором погиб 11-летний школьник, передает Telegram-канал «112». Среди них два 13-летних мальчика и девочка в статусе свидетеля. Еще один подозреваемый — подросток, который утверждает, что его угрожали так же закрыть в сарае, если он не примет участия в поджоге.

Для поджога постройки подростки купили спецсредство для розжига. В момент появления пламени у сарая находились именно перечисленные четверо. Уже после рядом появилось больше детей.

11-летний мальчик сильно обгорел и скончался до приезда медиков. Он был единственным ребенком в семье, а знакомые характеризовали его как воспитанного мальчика, увлекающегося спортом.

ЧП с гибелью ребенка произошло в подмосковном Раменском сегодня, 21 мая. Со слов девушки, которая вызвала спасателей, они увидели мечущихся в панике детей, которые твердили, что в постройке горит мальчик. Вызволить ребенка из сарая не удалось и местным жителям.