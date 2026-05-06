Чеснок растет мелкий и злой: дачная схема без заморочек — головки выходят крупные и сочные

Мелкий чеснок — не приговор, а сигнал, что где-то промахнулись. Часто дело не в погоде, а в простых вещах: почва, сроки и уход. Стоит подправить базу — и результат приятно удивит.

Начните с грядки: чесноку нужна рыхлая земля с органикой. Добавьте компост — примерно ведро на «квадрат», чтобы корням было куда расти. Сорт тоже важен: озимые (жесткошейные) дают крупные головки и не боятся морозов, яровые подходят для мягкого климата. Сажайте вовремя: осенью — за две-три недели до холодов, весной — как только земля прогреется.

Глубину подбирайте по почве: в легкой — 5–7 см, в тяжелой — мельче, чтобы не загнил. Поливайте без фанатизма: весной раз в неделю, летом — реже, иначе болезни обеспечены. Подкормки по этапам: весной немного азота, в июне — фосфор и калий для плотных головок. Убирайте, когда нижние листья пожелтели, и хорошо просушите — тогда чеснок хранится долго и не мельчает.

Ранее мы рассказывали, что и когда сажать в открытый грунт в Подмосковье.