Чеснок этого не простит: ошибка 90% дачников после выкопки головок

После выкопки чеснок надо правильно просушить, иначе головки прорастут уже к ноябрю, а большая часть урожая заплесневеет. Рассказываем, какую ошибку после уборки грядок совершают 90% дачников, которую чеснок не простит.

Сушка чеснока на солнце после выкопки — грубая ошибка, которая губит урожай! Под прямыми солнечными лучами чеснок буквально «варится»: резкий нагрев разрушает аллицин (главное полезное соединение), зубчики становятся вялыми и горькими, а их лежкость сокращается в 3–4 раза. Ультрафиолет окисляет эфирные масла, придавая чесноку неприятный прогорклый привкус, а пересушенная шелуха крошится, открывая доступ бактериям.

Идеальные условия — тенистое проветриваемое место (навес, чердак) с температурой не выше +30 °C, где чеснок сохнет 2–3 недели, постепенно накапливая полезные вещества. Особенно критично избегать солнца для озимых сортов: их нежные зубчики быстро теряют влагу и сморщиваются.

