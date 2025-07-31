Чепалгаш с творогом и луком — как сделать чеченские лепешки без проблем

Чепалгаш — традиционные чеченские лепешки с творогом и зелёным луком, которые быстро готовятся и всегда получаются вкусными. Тесто замешивается просто и отдыхает всего полчаса, а начинка из сухого творога и свежего лука придаёт лепешкам неповторимый аромат и нежность. Чтобы лепешки были сочными и аппетитными, не скупитесь на растопленное сливочное масло — чем больше, тем вкуснее.

Ингредиенты

Мука пшеничная — 600 г

Кефир 2,5% — 300 мл

Соль — 1 ч. л.

Сода пищевая — 1 ч. л.

Масло сливочное — по вкусу

Для начинки

Творог 8% (сухой) — 500 г

Зелёный лук — 100 г

Соль, перец — по вкусу

Пошаговое приготовление

Нарежьте зелёный лук тонкими кольцами. Творог разомните, добавьте соль, перец и лук. Сформируйте 6 шариков начинки и поставьте в холодильник. В миску с просеянной мукой добавьте соль, соду и тёплый кефир, замесите тесто. Если тесто слишком липкое, добавьте немного муки. Оставьте отдыхать на 30 минут. Раскатайте тесто в колбаску, разделите на 6 частей и сформируйте лепешки. В центр каждой положите творожный шарик. Соберите края теста, закрепите начинку и аккуратно раскатайте лепешки, чтобы равномерно распределить начинку внутри. Обжарьте лепешки на сухой сковороде до золотистой корочки с обеих сторон. Готовые лепешки полейте щедро растопленным сливочным маслом и сложите стопкой.

Чепалгаш идеально подойдут для сытного завтрака или лёгкого перекуса, а их аромат и вкус точно покорят вас и ваших близких.

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