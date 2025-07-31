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31 июля 2025 в 16:07

Чепалгаш с творогом и луком — как сделать чеченские лепешки без проблем

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чепалгаш — традиционные чеченские лепешки с творогом и зелёным луком, которые быстро готовятся и всегда получаются вкусными. Тесто замешивается просто и отдыхает всего полчаса, а начинка из сухого творога и свежего лука придаёт лепешкам неповторимый аромат и нежность. Чтобы лепешки были сочными и аппетитными, не скупитесь на растопленное сливочное масло — чем больше, тем вкуснее.

Ингредиенты

  • Мука пшеничная — 600 г
  • Кефир 2,5% — 300 мл
  • Соль — 1 ч. л.
  • Сода пищевая — 1 ч. л.
  • Масло сливочное — по вкусу

Для начинки

  • Творог 8% (сухой) — 500 г
  • Зелёный лук — 100 г
  • Соль, перец — по вкусу

Пошаговое приготовление

  1. Нарежьте зелёный лук тонкими кольцами. Творог разомните, добавьте соль, перец и лук. Сформируйте 6 шариков начинки и поставьте в холодильник.
  2. В миску с просеянной мукой добавьте соль, соду и тёплый кефир, замесите тесто. Если тесто слишком липкое, добавьте немного муки. Оставьте отдыхать на 30 минут.
  3. Раскатайте тесто в колбаску, разделите на 6 частей и сформируйте лепешки. В центр каждой положите творожный шарик.
  4. Соберите края теста, закрепите начинку и аккуратно раскатайте лепешки, чтобы равномерно распределить начинку внутри.
  5. Обжарьте лепешки на сухой сковороде до золотистой корочки с обеих сторон.
  6. Готовые лепешки полейте щедро растопленным сливочным маслом и сложите стопкой.

Чепалгаш идеально подойдут для сытного завтрака или лёгкого перекуса, а их аромат и вкус точно покорят вас и ваших близких.

Ранее сообщалось, что иногда даже тем, кто любит острую пищу, может показаться, что в блюде слишком много перца. В таких случаях есть несколько способов сделать еду менее острой.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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