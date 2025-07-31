Чепалгаш с творогом и луком — как сделать чеченские лепешки без проблем

Чепалгаш — традиционные чеченские лепешки с творогом и зелёным луком, которые быстро готовятся и всегда получаются вкусными. Тесто замешивается просто и отдыхает всего полчаса, а начинка из сухого творога и свежего лука придаёт лепешкам неповторимый аромат и нежность. Чтобы лепешки были сочными и аппетитными, не скупитесь на растопленное сливочное масло — чем больше, тем вкуснее.
Ингредиенты
- Мука пшеничная — 600 г
- Кефир 2,5% — 300 мл
- Соль — 1 ч. л.
- Сода пищевая — 1 ч. л.
- Масло сливочное — по вкусу
Для начинки
- Творог 8% (сухой) — 500 г
- Зелёный лук — 100 г
- Соль, перец — по вкусу
Пошаговое приготовление
- Нарежьте зелёный лук тонкими кольцами. Творог разомните, добавьте соль, перец и лук. Сформируйте 6 шариков начинки и поставьте в холодильник.
- В миску с просеянной мукой добавьте соль, соду и тёплый кефир, замесите тесто. Если тесто слишком липкое, добавьте немного муки. Оставьте отдыхать на 30 минут.
- Раскатайте тесто в колбаску, разделите на 6 частей и сформируйте лепешки. В центр каждой положите творожный шарик.
- Соберите края теста, закрепите начинку и аккуратно раскатайте лепешки, чтобы равномерно распределить начинку внутри.
- Обжарьте лепешки на сухой сковороде до золотистой корочки с обеих сторон.
- Готовые лепешки полейте щедро растопленным сливочным маслом и сложите стопкой.
Чепалгаш идеально подойдут для сытного завтрака или лёгкого перекуса, а их аромат и вкус точно покорят вас и ваших близких.
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