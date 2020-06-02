На входах в торговые центры посетителей травят диоксидом хлора. Такие сообщения появились в соцсетях после долгожданного открытия непродовольственных магазинов в столице. Отправившись за покупками, многие начали обсуждать ноу-хау: кабины для дезинфекции. Некоторые интернет-пользователи решили, что людей обрабатывают составом для отбеливания тканей и целлюлозы, а также для обеззараживания воды в бассейнах. И в зависимости от дозировки, отравление диоксидом хлора может быть смертельно опасным. Так ли это на самом деле? Ответ на этот вопрос — в материале NEWS.ru.
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