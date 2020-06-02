В Москве смягчили режим ограничений. С 1 июня открыты почти все городские парки, а также торговые центры с непродовольственными товарами. Но на природу и за покупками люди пока не торопятся. Практически не прибавилось народу и в общественном транспорте, хотя на работу вышли ещё около 300 тысяч человек. Зато в аэропортах вновь многолюдно, а социальную дистанцию там мало кто соблюдает. Подробности — в материале NEWS.ru.