Частные медицинские организации получат поддержку от столичных властей

https://static.news.ru/photo/ab7bfa7c-9f7b-11ea-b2af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

Правительство Москвы приняло три пакета мер поддержки общей стоимостью в 85 млрд рублей. На данное время разными формами поддержки уже воспользовались 34,8 тысячи организаций. Соответствующая информация размещена на сайте Сергея Собянина.

По результатам мониторинга ситуации в стране было принято решение о поддержке предпринимателей нескольких отраслей. В частности, речь идёт о частных медицинских клиниках, индивидуальных предпринимателях в сфере печати и туризма.

Для поддержки частной медицины власти города освободили арендаторов земельных участков и объектов нежилого фонда от арендной платы за период с 1 марта 2020 года до окончания режима повышенной готовности, но не ранее 1 июля 2020 года.

Кроме того, Собянин отметил, что большинство московских предприятий вскоре возобновят свою работу.

Есть все основания надеяться на то, что пауза в работе большинства московских бизнесов вскоре подойдёт к концу, — говорится на сайте столичного мэра.

NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин поручил выделить предпринимателям деньги на зарплаты из бюджета.