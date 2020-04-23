Путин поручил выделить предпринимателям деньги на зарплаты из бюджета

Президент Владимир Путин поручил кабмину оказать предприятиям малого и среднего бизнеса, пострадавшим из-за пандемии коронавируса, финансовую поддержку из госбюджета на неотложные нужды, включая выплату зарплат.
Средства должны быть предоставлены на безвозвратной основе. При этом предприниматели должны гарантировать сохранение не менее 90% среднесписочной численности работников по состоянию на 1 апреля 2020 года,
Доложить о выполнении распоряжения правительство должно до 31 мая и до 1 июля.
Ранее NEWS.ru писал, что в Москве начался приём заявок от субъектов МСП на получение грантов на экспорт товаров и услуг. Данная программа поддержки предпринимателей утверждена в рамках второго пакета антикризисных мер, принятого столичными властями. Обратиться за получением грантов предприниматели могут до 1 июня.
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