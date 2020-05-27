В РПЦ раскритиковали позиции частных клиник по абортам

https://static.news.ru/photo/d863e1ce-a027-11ea-83c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Sand/moodboard/Global Look Press

В РПЦ раскритиковали частные клиники, которые делают аборты, за то, что те не оказывают беременным женщинам в кризисной ситуации психологической помощи.

Об этом РИА Новости заявила руководитель направления защиты материнства синодального отдела Московского патриархата по благотворительности, директор церковного кризисного центра «Дом для мамы» Мария Студеникина. Таким образом она прокомментировала закрытие Росздравнадзором одной из частных клиник после смерти женщины во время процедуры прерывания беременности.

По словам Студеникиной, сегодня Минздрав, РПЦ и общественные организации активно развивают работу по оказанию помощи беременным женщинам в кризисной ситуации. В государственных больницах тем же занимаются штатные психологи и соцработники. Чего нельзя сказать о частных клиниках.

Беременная женщина, обратившаяся в частную клинику, вряд ли услышит там вопрос: «Можем ли мы вам помочь сохранить беременность?», — цитирует её агентство.

Как писал NEWS.ru, на время, пока коронавирус не отступил и пандемия продолжается, в Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства предложили ввести мораторий на прерывание беременности в России. Об этом заявил ответственный секретарь комиссии священник Фёдор Лукьянов.