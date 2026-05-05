Чалагач — беспроигрышный ответ простому шашлыку из Армении. Вот как сделать его правильно

Свиная корейка на косточке — это холст для шедевра. Минимум специй, максимум вкуса: базилик, паприка и чили, втертые в мясо пальцами, дают ту самую армянскую ноту, которую невозможно забыть.

Что понадобится

Свиная корейка (цельный кусок) — 1 кг, лук репчатый — 3 шт., помидоры — 2 шт., соль — 1 ст. л., паприка — 2 ч. л., базилик сушеный — 1 ч. л., перец чили молотый — 0,5 ч. л.

Как готовлю

Свиную корейку зачищаю от пленок, оставляя тонкий слой жира, и нарезаю поперек ребер порционными кусками толщиной 2,5–3 см. С одной стороны посыпаю солью, паприкой, базиликом и перцем чили, втираю специи пальцами. Переворачиваю и повторяю то же с другой стороны.

Лук нарезаю тонкими полукольцами, солю и мну руками до обильного выделения сока. Помидоры режу средними кусочками, разминаю их прямо над миской с луком и перемешиваю. Половину луково-томатной массы выкладываю на поднос, сверху плотно укладываю куски мяса и накрываю оставшимся луком.

Накрываю пленкой и оставляю мариноваться минимум на час, лучше на четыре. Когда угли готовы, нанизываю мясо на шампуры вдоль косточки, по два куска на шампур, стряхивая лишние овощи.

Жарю на мангале по 3 минуты с каждой стороны, переворачивая несколько раз, до румяной корочки. Общее время жарки — 8–12 минут в зависимости от жара углей. Снимаю с шампуров и подаю горячим.