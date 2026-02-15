Чахохбили из духовки: кусочки курицы, помидоры, перец и зелень — все в одну форму и в духовку

Это чахохбили из духовки — гениально простое и невероятно вкусное переосмысление знаменитого грузинского блюда, которое теперь готовится само, пока вы занимаетесь своими делами. Его необычность в том, что никакого стояния у плиты, помешивания и подливания — просто складываете все в одну форму, и духовка делает всю работу за вас. Получается обалденная вкуснятина: нежнейшие кусочки курицы, которые тают во рту, утопая в ароматном овощном соусе из спелых помидоров, сладкого перца и лука. Бульон получается насыщенным, густым, с яркой кислинкой и пряным послевкусием кинзы и чеснока. Это идеальный ужин для тех, кто любит грузинскую кухню, но не хочет тратить часы у плиты.

Для приготовления вам понадобится: 600–700 г куриных бедер или ножек, 4 крупных помидора, 2 болгарских перца, 2 луковицы, 4 зубчика чеснока, большой пучок кинзы, соль, черный перец, хмели-сунели и немного растительного масла. Помидоры нарежьте крупными дольками, перец и лук — полукольцами, чеснок измельчите. В глубокую форму для запекания выложите курицу, посыпьте солью и специями, сверху равномерно распределите все овощи и чеснок. Накройте фольгой и отправляйте в разогретую до 190 градусов духовку на 50 минут. Затем снимите фольгу, добавьте половину рубленой кинзы, перемешайте и запекайте еще 15–20 минут до легкого зарумянивания. Готовое блюдо щедро посыпьте оставшейся свежей зеленью и подавайте с лавашем или отварным рисом.

