Чаепитие мечты с идеальным пирогом: готовим манник с изюмом

Манник — один из тех пирогов, которые любят за простоту приготовления и вкус. В основе — доступные продукты: манка, яйца, сахар и кефир. Если добавить изюм и немного ванили, получится ароматная домашняя выпечка, от которой не откажется ни взрослый, ни ребенок.

Залейте 200 г манки стаканом (250 мл) кефира комнатной температуры. Перемешайте и оставьте на 20–30 минут для набухания. Тем временем взбейте 2 яйца с 100 г сахара до светлой пены, добавьте 80 мл растительного масла и щепотку соли. Соедините с манкой, всыпьте 1 ч. л. разрыхлителя и 100 г промытого изюма (можно заранее замочить в теплой воде на 10 минут и обсушить).

Форму для выпечки (примерно 22–24 см) смажьте маслом или застелите бумагой, вылейте тесто. Выпекайте при 180°C около 40 минут — ориентируйтесь на золотистую корочку и сухую зубочистку. Готовый пирог остудите и посыпьте сахарной пудрой — он отлично подойдет к утреннему кофе или вечернему чаю.

Совет: манник будет еще вкуснее, если добавить в тесто немного цедры лимона или апельсина. А изюм можно заменить на курагу, чернослив или орехи.

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