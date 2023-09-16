Цезарь завоевал сердца россиян «Контур Маркет»: салат цезарь стал самым популярным среди россиян летом

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Салат цезарь стал самым популярным среди россиян летом 2023 года, сообщили РИА Новости специалисты аналитического сервиса «Контур Маркет». По их словам, это блюдо составило 38% всех порций из общего числа проданных салатов.

Открывает рейтинг цезарь. На него приходится почти 38% всех порций из общего числа проданных салатов, — отметили аналитики.

По данным «Контур Маркет», на втором месте по популярности оказался оливье (16%), а на третьем — салат «Греческий» (11%). Специалисты добавили, что последним в рейтинге находится салат «Капрезе», при этом он является самым дорогим из списка: порция блюда в среднем стоит 462 рубля. В то же время наиболее дешевым салатом оказался «Витаминный», в ресторанах его предлагают за 43 рубля.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что инжир — полезный для здоровья плод, который способствует защите организма от онкологических заболеваний. По ее словам, он содержит в себе фитостеролы и антоцианы, которые снижают риск развития атеросклероза и не дают свободным радикалам поражать органы. Помимо профилактических свойств инжир также полезен для зрения.

До этого она рассказала о пользе драников из баклажанов. Такое блюдо также помогает снизить риск развития онкологических заболеваний. Кроме того, драники из баклажанов полезны для профилактики сердечно-сосудистых катастроф, так как они снижают артериальное давление.