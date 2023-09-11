Малышева объяснила, чем полезны драники из баклажанов Малышева заявила о пользе драников из баклажанов для профилактики рака

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Драники из баклажанов — полезное для здоровья блюдо, которое позволяет снизить риск развития онкологических заболеваний, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, такие драники обладают и множеством других свойств, способствующих общему укреплению организма.

Ключевым ингредиентом блюда являются баклажаны. Врачи отмечают, что темно-фиолетовый оттенок этому плоду придают особые вещества — антоцианы. Они относятся к числу антиоксидантов, способствующих выработке оксида азота. Этот природный расширитель сосудов помогает снижать показатели артериального давления. Кроме того, антиоксиданты полезны для профилактики рака и сердечно-сосудистых катастроф, в том числе инсульта и инфаркта.

Для приготовления драников из баклажанов также используются яйца и мука. По словам медицинских специалистов, мука содержит в себе марганец, который помогает кальцию встраиваться в костную ткань и делает кости более крепкими. Яйца же содержат в себе множество полезных веществ, одним из которых является холин. Он помогает передавать нервные импульсы, улучшая общее состояние нервной системы.

Елена Малышева ранее перечислила полезные свойства миндального молока. По ее словам, оно представляет меньшую опасность для здоровья по сравнению с коровьим, так как не способствует развитию тромбоза. Кроме того, миндальное молоко безопасно для людей, страдающих от аллергии на лактозу.