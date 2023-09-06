Малышева рассказала, чем миндальное молоко лучше коровьего Малышева назвала миндальное молоко полезным при повышенном холестерине

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Миндальное молоко может стать полезной альтернативой коровьему, так как оно не содержит в себе холестерина, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, этот напиток менее опасен для здоровья, так как он не способствует образованию тромбов в сосудах. Кроме того, миндальное молоко безопасно для людей, страдающих от аллергии на лактозу.

Врачи объяснили, что миндальное молоко — это напиток, который производится из воды и миндаля. Орехи промываются под водой несколько раз, после чего измельчаются в блендере вместе с жидкостью. Получившийся напиток процеживается, приобретая коричневатый оттенок. При этом делать миндальное молоко можно и в домашних условиях.

По словам Малышевой, миндальное молоко отличается от коровьего тем, что в его состав не входят холестерин и лактоза. В то же время калорийность такого напитка не всегда меньше, чем в традиционном молоке. Это обусловлено тем, что в него добавляют сахар, улучшающий вкусовые качества. Миндальное молоко без сахара пить сложно, отмечают специалисты. Купленное в магазине молоко можно хранить неоткрытым согласно указанному сроку годности. Открытый напиток же рекомендовано хранить в холодильнике не более одной недели.

Ранее Малышева рассказала о полезных свойствах юаньяна — китайского напитка, представляющего собой смесь кофе и чая. По ее словам, его употребление способствует профилактике катаракты за счет катехинов. Кроме того, юаньян полезен для снижения артериального давления.