Малышева объяснила, от каких заболеваний защищает инжир Елена Малышева заявила о пользе инжира для профилактики рака

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Инжир — полезный для здоровья плод, который способствует защите организма от онкологических заболеваний, заявила врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, он содержит в себе фитостеролы и антоцианы, которые снижают риск развития атеросклероза и не дают свободным радикалам поражать органы. Помимо профилактических свойств инжир также полезен для зрения.

Врач-кардиолог Герман Гандельман подчеркивает, что в составе инжира присутствуют фитостеролы, которые являются природными антагонистами холестерола. Таким образом, употребление инжира способствует снижению риска образования атеросклеротических бляшек в сосудах. Больше всего фитостерола содержится в черном инжире, в зеленом инжире его в 10 раз меньше.

В свою очередь хирург-офтальмолог Михаил Коновалов называет инжир полезным для зрения и профилактики рака. Это обусловлено тем, что в его состав входят природные антиоксиданты. Как и в случае с фитостеролами, больше всего антиоксидантов содержится в черном инжире. В целом врачи отмечают, что плоды такого цвета во всем лучше зеленых.

Они не только содержат в себе больше полезных веществ, но и отличаются лучшими вкусовыми качествами. Кроме того, черный инжир лучше хранится. При выборе плодов специалисты рекомендуют отдавать предпочтение мягкому на ощупь инжиру, на поверхности которого есть небольшие дыры или разрывы. Именно раскрытые плоды обладают лучшими качествами.

Елена Малышева ранее рассказала о пользе драников из баклажанов. По ее словам, такое блюдо также помогает снизить риск развития онкологических заболеваний. Кроме того, драники из баклажанов полезны для профилактики сердечно-сосудистых катастроф, так как они снижают артериальное давление.