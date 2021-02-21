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Охлобыстин назвал условие своего участия в выборах

12:39, 22 февраля 2021 12
Иван Охлобыстин Иван Охлобыстин Фото: psykero1477/instagram.com

Актёр и член партии «За правду!» Иван Охлобыстин заявил, что Церковь запретила ему принимать участие в выборах. Об этом артист рассказал во время съезда объединённых партий «Справедливая Россия», «За правду!» и «Патриоты России» в Москве.

Мне по церковной линии запретили участвовать в выборах. Поэтому не буду баллотироваться, — цитирует URA.RU Охлобыстина.

Актёр добавил, что готов участвовать в выборах, если получит разрешение РПЦ. Охлобыстин является священником Русской православной церкви, но в 2010 году его отстранили от служения.

Артист отметил, что в данное время партии являются политическим балаганом. По его мнению, все решения принимаются сверху, а парламентарии в Госдуме просто нажимают кнопки. 

Ранее Охлобыстин заявил, что в России необходимо вернуть смертную казнь, а деньги, которые государство тратит на заключённых, стоит направить на решение проблем пенсионеров. Артист также пояснил, что нужно делать с судебными ошибками: рассматривать их как статистическую погрешность. Охлобыстин затронул тему захоронения Владимира Ленина, он считает, что революционера необходимо похоронить, писал NEWS.ru.

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