Охлобыстин призвал вернуть в России смертную казнь

https://static.news.ru/photo/b89d5980-648d-11eb-a5af-96000091f725_660.jpg Иван Охлобыстин Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актёр Иван Охлобыстин считает, что в России необходимо вернуть смертную казнь, а деньги, которые государство тратит на заключённых, стоит направить на решение проблем пенсионеров.

Надо вернуть смертную казнь. Я не хочу платить за того маньяка, который убил, например, в Битцевском лесу. Лучше деньги на пенсионеров направить, а не на их содержание, — заявил актёр во время второй Всероссийской конференции «Время, вперёд!», его слова приводит Daily Storm.

Артист также пояснил, что нужно делать с судебными ошибками: рассматривать их как статистическую погрешность. Охлобыстин затронул тему захоронения Владимира Ленина, он считает, что революционера необходимо похоронить.

Как писал NEWS.ru, в Японии к смертной казни приговорили убийцу девяти девушек. 30-летний Такахиро Сираиси расчленил тела и хранил останки убитых. Убийства были совершены в 2017 году. Погибшим было от 15 до 26 лет. В ходе обысков у Сираиси нашли голову одной из жертв и фрагменты тел ещё восьми человек.

Он признал свою вину и заявил, что убил стольких человек, что не помнит, кому принадлежат найденные части тела.