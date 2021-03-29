Цены на автомобили в 2021 году выросли до 8%

https://static.news.ru/photo/dac01b2a-7d42-11ea-80f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: MIT Russia/Twitter.com/Global Look Press

Только за первый квартал текущего года цена на автомобили выросла от 2% до 8%. И это ещё не конец — в ближайшее время россиян ждёт дальнейшее удорожание машин.

Автопроизводители намерены повышать цены из-за инфляции и курса валют. Также свою роль сыграла пандемия, из-за которой наблюдается дефицит машин, сообщил «Коммерсант».

Издание опросило дилеров и выяснило, что за янвать-март 2021 году многие марки стали дороже. Причём цены поднимались минимум дважды. В «Авилоне» считают, что повышение было ожидаемым и плавным, так как производители всегда пересматривают стоимость для компенсации инфляции.

Цены не повышали только люксовые марки: Aston Martin, Ferrari, Maserati, а вот Mercedes, входящий в категорию премиум авто, подорожал.

Daimler проводил плановое повышение с 1 января. На 7% стали дороже машины Audi, на 6–7% — Jeep, Fiat — на 5–6%, Infiniti — на 2–3%.

Отечественные автомобили не исключение: Lada поднимала цена два раза — в январе на 2% и на столько же в марте.

Представитель «Рольфа» Владимир Мирошников отметил, что к росту цен привел и сохраняющийся дефицит машин. В частности, доступность автомобилей становится ниже из-за дефицита микросхем.

Ранее NEWS.ru писал, что россиянин показал кризис в стране на примере цен на Audi A4. Молодой человек озаглавил видео так: «Как понять, что в стране происходит полный ***». Он зашёл на своём компьютере в сохранённую версию сайта Audi от 2014 года и показал, что цена на модель A4 составляла тогда 1,22 млн рублей.