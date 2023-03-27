Целовавшая Путина экс-активистка «Наших» получила гражданство Киргизии Baza: экс-активистка «Наших» Дрокова получила гражданство Киргизии

Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Мария Дрокова

Бывшая спикер молодежного движения «Наши», созданное администрацией президента, Мария Дрокова получила гражданство Киргизии, сообщает Baza. По данным Telegram-канала, указ о вступлении в гражданство был подписан президентом республики Садыром Жапаровым 31 декабря 2022 года.

Дрокова была активисткой «Наших» с 2005 года, участвовала в организации многих антиамериканских акций: например, метания обувью в американских политиков. В 2009 году в ходе молодежного форума на Селигере она поцеловала Владимира Путина,

Затем Мария перешла на работу в компанию Acronis, переехала в США и в 2017 году получила грин-карту. По данным Baza, она основала в Кремниевой долине венчурный фонд «Day One Ventures», а после выхода замуж сменила фамилию на Бушер.

Об одном из проектов движения «Наши» — «СтопХам» — подробно писал NEWS.ru.

Ранее блогер-урбанист Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заявил, что получил гражданство Туркмении. Затем он намекнул, что не получал паспорт этой страны, и пояснил, что к публикациям с фотографией документа не стоит относиться серьезно. Оказалось, в своей публикации он заявил о получении паспорта другой страны в посольстве в Стамбуле.