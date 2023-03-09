Блогер Варламов намекнул, что не получал паспорт Туркмении

Фото: Социальные сети

Илья Варламов

Блогер-урбанист Илья Варламов намекнул, что не получал гражданство Туркмении. В беседе с НСН он пояснил, что к его публикациям о получении паспорта не стоит относиться серьезно. Варламов пояснил, что получить паспорт Туркмении за границей невозможно, а в своей публикации он заявил о получении гражданства в посольстве в Стамбуле. Кроме того, урбанисту пришлось бы отказаться от российского паспорта.

Туркмения не признает двойное гражданство и не выдает паспорта за границей. Поэтому серьезно относиться к этой истории не надо, — рассказал блогер.

Ранее Варламов заявил в своем Telegram-канале, что получил гражданство Туркмении. Блогер прикрепил фотографию с паспортом и анонсировал переезд и появление большого объема интересного контента. Правда, в раскрытом виде документ урбанист не показал. Он также уточнил, что несколько лет назад ввязался «в довольно необычную историю».

В ноябре 2022 года в Госдуму поступила президентская поправка к законопроекту о гражданстве. Она предполагает разрешить лишать приобретенного гражданства лиц, совершающих действия, создающие угрозу безопасности РФ, а решение об этом может быть принято независимо от времени совершения подобных действий.