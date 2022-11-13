В Госдуму поступила поправка президента, позволяющая лишать гражданства В России смогут лишать приобретенного гражданства за действия против безопасности страны

Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

В Госдуму поступила президентская поправка к законопроекту о гражданстве, принятому ранее в первом чтении. Она предполагает разрешить лишать приобретенного гражданства лиц, совершающих действия, создающие угрозу безопасности РФ. Текст документа имеется в распоряжении РИА Новости. Отмечается, что решение о лишении гражданства может быть принято независимо от времени совершения угрожающих действий. Сам факт произошедшего будет устанавливать ФСБ.

Гражданство Российской Федерации прекращается <...> если гражданин Российской Федерации, приобретший гражданство <...> в результате приема в гражданство Российской Федерации, совершил действия, создающие угрозу безопасности Российской Федерации... независимо от времени совершения действий <...> и даты выявления факта совершения таких действий, — говорится в тексте документа.

Поправку предлагается внести в законопроект отдельной статьей.

Еще одна поправка президента предполагает лишение приобретенного гражданства России за публичные призывы к действиям против территориальной целостности РФ, дискредитацию ее вооруженных сил и участие в нежелательной иностранной или международной НКО.

Проект о гражданстве был принят в первом чтении 5 апреля. Изначально лишение гражданства в нем предусматривалось за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, в сфере оборота наркотиков, за подделку документов или по добровольному желанию человека.

Законопроект предусматривает сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме в гражданство РФ и расширение полномочий президента страны по определению категорий, получающих право на упрощенное приобретение гражданства страны.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что среди россиян в четыре раза вырос спрос на получение «золотых паспортов» в Гренаде после того, как государство отменило запрет для россиян на подачу заявлений. По словам советника гренадской визовой программы Ричарда Халлама, в 2022 году власти страны ожидают получить большую часть заявлений на оформление паспорта от состоятельных граждан РФ. В агентстве отметили, что до отмены запрета на получение гражданства в июне поданные от россиян заявки находились в подвешенном состоянии.

Также сообщалось, что финские парламентарии предложили отменить второе гражданство для россиян. Российские дипломаты указали на то, что депутаты пытаются таким образом привлечь к себе внимание. В настоящее время у 36 тысяч россиян, проживающих на территории Финляндии, есть двойное гражданство.