Bloomberg: россияне приобретают «золотые паспорта» в Гренаде

Фото: Walter Bibikow/Danita Delimont/Global Look Press

Среди россиян в четыре раза вырос спрос на получение «золотых паспортов» в Гренаде после того, как государство отменило запрет для россиян на подачу заявлений, сообщает Bloomberg. По словам советника гренадской визовой программы Ричарда Халлама, в 2022 году власти страны ожидают получить большую часть заявлений на оформление паспорта от состоятельных граждан РФ. В агентстве отметили, что до отмены запрета на получение гражданства в июне поданные от россиян заявки находились в подвешенном состоянии.

В рамках программы по получению гражданства Гренады власти предоставляют паспорт в обмен на инвестиции в размере до $150 тысяч (9,1 млн рублей) в экономику страны. По информации местного Минфина, с момента снятия запрета на получение гражданства в ведомство поступило почти 200 заявок на получение визы для инвесторов.

Ранее стало известно, что финские парламентарии предложили отменить второе гражданство для россиян. Российские дипломаты указали на то, что депутаты пытаются таким образом привлечь к себе внимание. В настоящее время у 36 тысяч россиян, проживающих на территории Финляндии, есть двойное гражданство.

До этого сообщалось, что россияне, получившие загранпаспорта в вошедших в состав России бывших украинских областях, а также в Абхазии и Южной Осетии, не получат шенгенские визы в Евросоюз. Это решение предварительно согласовано с Европарламентом и ожидает одобрения всех стран — членов ЕС.