В ЕС договорились не выдавать визы некоторым россиянам ЕС не будет давать визы россиянам по загранпаспортам, выданным в присоединенных регионах, Абхазии и Южной Осетии

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Россияне, получившие загранпаспорта в вошедших в состав России бывших украинских областях, а также в Абхазии и Южной Осетии могут не получать шенгенские визы в Евросоюз, сообщается в заявлении Евросовета. Это решение предварительно согласовано с Европарламентом и ожидает одобрения всех стран — членов ЕС.

Российские проездные документы (загранпаспорта — NEWS.ru), выданные гражданам, проживающим в оккупированных Россией регионах Украины или на отколовшихся от Грузии территориях, не будут приниматься в качестве действительных документов для получения визы или пересечения границ Шенгенской зоны, — говорится в сообщении.

В Евросовете отметили, что российские загранпаспорта, выданные в указанных регионах, уже не признаются или находятся в процессе непризнания государствами — членами ЕС. Решение о невыдаче виз призвано сформировать общий подход для обеспечения безопасности ЕС и реализации его пограничной и визовой политики.

Ранее Германия осложнила для россиян возможность получения виз в страну. Теперь для получения немецкой визы россияне должны подавать выписку «из поддающегося проверке банка, действующего в странах — членах ЕС». Желающему попасть в Германию гражданину РФ необходимо подтвердить, что на время пребывания в Шенгенской зоне у него будет достаточно денег.

Также сообщалось, что страны Шенгена резко сократили сроки действия мультивиз для россиян. В среднем многоразовые визы сейчас выдают на срок от полугода до года, что гораздо меньше, чем до 2020 года.