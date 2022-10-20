Страны Шенгена сократили сроки действия многоразовых виз для россиян

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Страны Шенгена резко сократили сроки действия мультивиз для россиян. В среднем многоразовые визы сейчас выдают на срок от полугода до года, что гораздо меньше, чем до 2020 года, сообщают «Известия» со ссылкой на представителей туротрасли.

Во Францию раньше можно было получить визу на пять лет, в Испанию, Италию и Грецию — на два-три года.

По нашей информации, выросло число шенгенов, выдаваемых под сроки поездки или с небольшим запасом «на изменение планов». Доходит до абсурда — могут выдать мультивизу сроком действия две недели, — рассказал изданию вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму Артур Мурадян.

Эксперт уточнил, что сейчас «длинные» визы россиянам стараются выдавать Италия, Франция, Греция, а остальные страны, включая Испанию и Венгрию, чаще всего дают шенген под сроки поездки.

Сократилось и число выдаваемых виз, что связано с ужесточением визовой политики Европы в отношении россиян. Перестали выдавать визы гражданам России Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, Польша, Чехия, а также Дания, Нидерланды, Словакия и Бельгия.

У россиян, решивших получить визу во Францию или Италию, возникают серьезные проблемы в связи с тем, что нет свободных окон для записи. Так, газета нашла Telegram-чат, где на подачу документов во Францию предлагают записаться за 40 тысяч рублей, причем ближайшие окна даже за деньги приходятся на конец октября.

Ранее Германия осложнила для россиян возможность получения виз в страну. Теперь для получения немецкой визы россияне теперь должны подавать выписку «из поддающегося проверке банка, действующего в странах — членах ЕС». Желающему попасть в Германию гражданину РФ необходимо будет подтвердить, что на время пребывания в Шенгенской зоне у него будет достаточно денег.