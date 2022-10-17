Германия осложнила для россиян возможность получения визы

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Для получения немецкой визы россияне теперь должны подавать выписку «из поддающегося проверке банка, действующего в странах — членах ЕС», сообщается на сайте VisaMetric. Человеку необходимо будет подтвердить, что на время пребывания в Шенгенской зоне у него будет достаточно денег.

К рассмотрению могут быть приняты только актуальные выписки, выданные на имя заявителя из поддающегося проверке банка, действующего в странах — членах ЕС. Документ должен включать информацию о текущей сумме денежных средств на счете (счетах). Заявитель должен предоставить соответствующие выписки из банковского счета за последние три месяца, — указано в списке нужных для туристической визы документов.

Глава МИД Чехии Ян Липавский ранее заявил, что власти страны приняли решение с 25 октября не пускать в страну граждан России с туристическими шенгенскими визами. Россияне также не смогут посещать страну с целью участия в мероприятиях культуры и спорта. Липавский добавил, что запрет на въезд касается прежде всего тех россиян, которые прибывают в международный аэропорт в Праге.

Также сообщалось, что с 30 сентября гражданам России закрыт въезд в Финляндию по туристическим визам. По словам посла РФ в стране Павла Кузнецова, остальные поездки — с целью учебы, работы, посещения родственников и так далее — разрешены.