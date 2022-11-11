В Финляндии захотели запретить россиянам получать двойное гражданство

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Финские парламентарии в рамках попытки ужесточить ограничения в отношении России предлагают отменить второе гражданство для россиян, пишут «Известия» со ссылкой на дипмиссию РФ в Финляндии. Российские дипломаты указали на то, что финские политики пытаются таким образом привлечь к себе внимание. Изменения также могут коснуться тех, кто обладает российским паспортом в стране.

Предложения пересмотреть отношение к институту двойного гражданства, в частности в отношении обладателей российских паспортов, периодически выдвигаемые отдельными финскими политиками, — сказано в публикации.

В настоящее время у 36 тысяч россиян, проживающих на территории Финляндии, есть двойное гражданство.

Ранее стало известно, что россияне, получившие загранпаспорта в вошедших в состав России бывших украинских областях, а также в Абхазии и Южной Осетии могут не получать шенгенские визы в Евросоюз. Это решение предварительно согласовано с Европарламентом и ожидает одобрения всех стран — членов ЕС.

В Евросовете отметили, что российские загранпаспорта, выданные в указанных регионах, уже не признаются или находятся в процессе непризнания государствами — членами ЕС. Решение о невыдаче виз призвано сформировать общий подход для обеспечения безопасности ЕС и реализации его пограничной и визовой политики.