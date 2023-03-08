Варламов заявил, что получил гражданство Туркменистана

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Блогер Илья Варламов

Блогер-урбанист Илья Варламов в своем Telegram-канале заявил, что получил гражданство Туркменистана. Он прикрепил к посту фотографию с паспортом, анонсировал переезд и появление большого объема интересного контента. Документ в развернутом виде Варламов не продемонстрировал, можно увидеть лишь обложку.

Теперь это уже не секрет. Несколько лет назад я ввязался в довольно необычную историю. Сегодня в посольстве в Стамбуле я принял гражданство Туркменистана и наконец получил паспорт. Смотрите и завидуйте, я гражданин. Впереди сложный переезд и много интересного контента, — написал блогер.

В 2022 году от российского гражданства отказались 4306 человек. Этот показатель является самым высоким за последние три года. В 2020 году было зафиксировано 3877 отказов от гражданства, в 2021-м — 4055. В департаменте информации и печати МИД РФ отметили, что в эти годы от паспортов РФ отказывались меньше людей, поскольку работа соответствующих заведений за границей была ограничена коронавирусными мерами.

В ноябре 2022 года в Госдуму поступила президентская поправка к законопроекту о гражданстве. Она предполагает разрешить лишать приобретенного гражданства лиц, совершающих действия, создающие угрозу безопасности РФ.