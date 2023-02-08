Стало известно, сколько россиян отказались от гражданства РФ в 2022 году МИД РФ: 4306 человек отказались от российского гражданства в 2022 году

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В 2022 году от российского гражданства отказались 4306 человек, сообщили РБК в департаменте информации и печати МИД РФ. Этот показатель является самым высоким за последние три года. В 2020 году было зафиксировано 3877 отказов от гражданства, в 2021-м — 4055. В ведомстве отметили, что в эти годы от паспортов РФ отказывались меньше людей, поскольку работа соответствующих заведений за границей была ограничена коронавирусными мерами.

С учетом того что в 2020–2021 годах ввиду санитарно-эпидемиологических требований прием посетителей в российских заграничных учреждениях велся в ограниченном режиме, особых изменений в динамике количества обращений по вопросу оформления выхода из российского гражданства за рубежом не наблюдается, — подчеркнули в МИД.

Также в ведомстве рассказали, что в 2022 году 40 человек отказались от гражданства РФ, находясь в России.

Также стало известно, что в 2022 году снизилось число тех, кто получил российское гражданство. Всего российские паспорта получили более 690 тысяч человек, в то время как годом ранее — 735 тысяч человек. Наибольшее число заявок поступило от граждан Украины, в тройке лидеров также значатся Таджикистан и Армения.

Ранее в Госдуму поступила президентская поправка к законопроекту о гражданстве. Она предполагает разрешить лишать приобретенного гражданства лиц, совершающих действия, создающие угрозу безопасности РФ. Отмечается, что решение о лишении гражданства может быть принято независимо от времени совершения угрожающих действий. Сам факт произошедшего будет устанавливать ФСБ.

Еще одна поправка президента предполагает лишение приобретенного гражданства России за публичные призывы к действиям против территориальной целостности РФ, дискредитацию ее вооруженных сил и участие в нежелательной иностранной или международной НКО.

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что ни одного россиянина, получившего гражданство РФ при рождении, нельзя лишать его на принудительной основе, россиянин может отказаться от гражданства на добровольной основе.