Глава МВД объяснил, каких людей нельзя лишать гражданства России Колокольцев: получившие гражданство РФ при рождении не могут быть его лишены

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Ни одного россиянина, получившего гражданство РФ при рождении, нельзя лишать его на принудительной основе, заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев. При этом он подчеркнул, что россиянин может отказаться от гражданства на добровольной основе, передает ТАСС.

Прекращение гражданства для граждан, которые получили его по рождению, допускается только в добровольном порядке. Никто из родившихся в РФ граждан не может быть лишен гражданства, кроме как в добровольном порядке, — сказал Колокольцев.

Ранее в Госдуму поступила президентская поправка к законопроекту о гражданстве, принятому ранее в первом чтении. Она предполагает разрешить лишать приобретенного гражданства лиц, совершающих действия, создающие угрозу безопасности РФ. Отмечается, что решение о лишении гражданства может быть принято независимо от времени совершения угрожающих действий. Сам факт произошедшего будет устанавливать ФСБ. Поправку предлагается внести в законопроект отдельной статьей.

Еще одна поправка президента предполагает лишение приобретенного гражданства России за публичные призывы к действиям против территориальной целостности РФ, дискредитацию ее вооруженных сил и участие в нежелательной иностранной или международной НКО.

Проект о гражданстве был принят в первом чтении 5 апреля. Изначально лишение гражданства в нем предусматривалось за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, в сфере оборота наркотиков, за подделку документов или по добровольному желанию человека.