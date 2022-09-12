«СтопХам» против спецназа: дело об инциденте у «Тануки» идёт к суду Как активисты движения, изначально считавшегося прокремлёвским, «нарвались» на уголовное преследование — в материале NEWS.ru

Фото: Кадр из видео. СтопХам/youtube

В конце июня на севере Москвы на Ярославском шоссе участники движения «СтопХам» (считающегося прокремлёвским) помешали запарковаться автомобилю, в котором находились сотрудники спецназа МВД «Гром». Конфликт перешел в потасовку, закончившуюся арестом «стопхамовцев» Кирилла Бунина, Кирилла Котова и Алексея Горбачевского. Они содержатся в СИЗО, им предъявлены обвинения в хулиганстве (213 УК) и неопасном для жизни насилии в отношении полицейского (ч. 1 ст. 318 УК). В конце августа арестанты заканчивали знакомиться с материалами дела. Драку у ресторана «Тануки» NEWS.ru обсудил с представителями «СтопХама» и двумя бывшими полицейскими.

Роллы и болевые приемы

И «Гром», и «СтопХам» — структуры с неординарной историей. «Гром» — бывший спецназ Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН). Вошел в структуру МВД, когда ФСКН присоединяли к Министерству внутренних дел. Затем, когда из МВД выделили Росгвардию, «Гром» остался единственным спецподразделением министерства. В 2020 году «Известия» писали , что МВД намерено наращивать штат «Грома», так как взаимодействие с росгвардейским спецназом забюрократизировано.

«СтопХам» — один из проектов старого прокремлевского движения «Наши». Ранее получал президентские гранты, в 2013 году поддержку движению выразил Владимир Путин. Но вскоре гранты закончились, а уже в 2016 году движение было ликвидировано Минюстом за непредоставление отчетности. При этом рейды от имени «СтопХама» продолжились: активисты требуют от водителей — часто достаточно агрессивно — правильно парковаться.

«СтопХам» давно не является НКО. Это общественное объединение, которое не требует юридического статуса. Совокупность граждан, которые придерживаются определенных взглядов на то, что есть норма. Для нас нормой является отсутствие хамства, в том числе при парковке автомобилей. В последние годы «СтопХам» — это группа активистов, для которых это определенный досуг, форма реализации своей социальной значимости, попытки сделать мир лучше, — рассказывает NEWS.ru Дмитрий Чугунов, основатель «СтопХама».

Чугунов — бывший комиссар движения «Наши» и член Общественной палаты РФ, сам служил в спецназе. Сейчас является вице-президентом университета «Синергия» по коммуникациям с органами власти. Чугунов говорит, что в рейдах давно не участвовал, но когда в СИЗО отправили его старых товарищей, занялся их информационной поддержкой.

В том числе Чугунов записал два видео с подробными съемками и разбором конфликта «СтопХама» и «Грома». Общая продолжительность — около 25 минут.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

На съемках видно, как группа «стопхамовцев» не дала заехать на тротуар рядом с рестораном «Тануки» гражданскому легковому автомобилю Ford. Из Ford выходят двое крепких мужчин: постарше — в камуфляже, помоложе — в брюках в стиле милитари и футболке с надписью «Спецназ Гром» и символикой МВД.

Завязывается перепалка с взаимными оскорблениями и матом, затем пассажир и водитель пытаются перепарковать машину, но один из «стопхамовцев» зачем-то дергает за ручку водительской двери. Взбешенный мужчина в майке «Спецназ Гром» выскакивает из автомобиля, хватает «стопхамовца» (не того, который дергал ручку), валит на землю, применяя жесткий удушающий прием. Мужчина на земле кричит, что задыхается, майка на спецназовце разорвана. Как порвалась майка, на видео не показано. Другие «стопхамовцы» требуют отпустить своего товарища, толкают спецназовца.

Затем приезжает патрульная машина полиции и минивэн с бойцами «Грома», которые задерживают остальных «стопхамовцев».

Не время для активизма

По версии следствия и «Грома», бойцы на Ford участвовали в оперативно-разыскном мероприятии (ОРМ), которому помешали «стопхамовцы».

При абсолютном отсутствии состава преступления в данном случае победить систему не получится. Пока суд проигнорировал все доводы защиты об отсутствии необходимости держать людей под стражей. Мы готовы были внести залог, [были согласны] на домашний арест. [Участники «СтопХама»] сами же вызвали полицию, но задержали — их. Государство показывает, что сейчас не время проявлять свою гражданскую позицию, неважно, какая она. Мы настроены скептически, но будем бороться, подавать кассации и апелляции, пока это возможно. Их обвиняют в нападении на сотрудников полиции, но проведение ОРМ — несвойственная для «Грома» работа. В данном случае водитель и штабист приехали в обеденное время на ОРМ в ресторан «Тануки» ровно через дорогу от своего штаба. Очень удобно! Так совпало, что [участники «СтопХама»] тоже шли на обед в «Тануки», — рассказывает Чугунов.

Чугунов рассказал NEWS.ru, что никто из обвиняемых вины не признает.

Другой собеседник NEWS.ru, Андрей — бывший участник «СтопХама». Он утверждает, что видеоролики с конфликтами с водителями, наклеиванием на машины стикеров «Мне плевать на всех, паркуюсь где хочу» лишь малая составляющая рейдов движения. Видео выкладывают в случае неадекватного поведения водителей, в большинстве же случаев все ограничивается мирными увещеваниями. Андрей говорит, «стопхамовцы» регулярно вызывают сотрудников ГИБДД на места неправильных парковок, но приезжают они далеко не всегда. Он считает, что потребность в деятельности «СтопХама» сохраняется, несмотря на большое количество дорожных видеокамер.

Камеры на тротуары [где паркуются с нарушением правил] не ставят, пока этого не потребуют активисты. Так, например, было с тротуаром, по которому раньше объезжали пробку на Волоколамке. Тротуары — самая проблемная зона в компетенции ГИБДД, — отмечает Андрей.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Действовали как умели

Корреспондент NEWS.ru показал видео Чугунова двум бывшим сотрудникам МВД. Они сошлись во мнении, что даже на этих записях видно, что «стопхамовцы» совершали противоправные действия.

Я принимал участие в обысках, задержаниях, когда силовую поддержку осуществлял спецназ. Основное, что режет глаз, — форма одежды у группы поддержки из микроавтобуса. Обычно, когда «тяжёлые» [спецназовцы] на позиции, они в полном обмундировании — броня, стрелковое оружие. Поэтому они и «тяжёлые». А те люди, которых видно на видео, чуть ли не в спортивных шортах. Чисто на уровне предположений: это может быть резервная смена, которая сидит на базе и тренируется. Это не снимает вины со «стопхамовцев», но и сотрудников не красит в данной ситуации, — рассказывает Сергей, бывший следователь МВД.

Нарушений со стороны полицейских он не видит. Зато считает, что активисты сами «подняли себе с пола статью», а их апелляция к правилам поведения полиции суд не убедит, так как относится к нормативам уже отмененным и недействующим. Их ошибкой было вступление в физический контакт с действующими сотрудниками «органов».

На видео ясно видно, как «стопхамовцы» дёргали и толкали сотрудников и всячески мешали им задерживать своего друга. Состав преступления налицо. 318 УК РФ применима, когда сотрудник при исполнении, либо с целью мести за его профессиональную деятельность, либо в целях оказания влияния на нее же. В данном случае следователю нужно будет доказать, что сотрудник полиции представился. То, что он не показал удостоверение, — новая редакция закона о полиции позволяет этого не делать в обстановке, когда имеются обстоятельства, угрожающие жизни и здоровью сотрудника либо окружающих людей, что под данную ситуацию вполне проходит, — отмечает Сергей.

Фото: Кадр из видео. СтопХам/youtube

По мнению администратора Telegram-канала «Полиция 2.0», драка у «Тануки» случилась из-за особенностей мышления обеих сторон конфликта. По его словам, активисты стали жертвами своей привычки обострять ситуацию в интересах собственной раскрутки и создания «горячего» видео. В то же время сотрудники МВД ,с которыми они столкнулись в силу специфики своей работы, не расположены к тактичному поведению и ведению переговоров.

«Cтопхамовцы» известны тем, что ведут себя очень дерзко и нагло. И все всегда им сходит с рук. Но заточены они были на конфликты с обычными водителями, не с силовиками. В этот раз они, что называется, «нарвались». Но как действовать в такой ситуации они не знали, поэтому сработал старый проверенный скрипт — «разжигай конфликт и делай контент». Только обернулось это не горячим контентом, а уголовным делом. Что касается «Грома». Не нужно путать «Гром» с ППС. Это спецподразделение, они не патрулируют улицы. Не общаются с гражданами в ежедневном формате. Не обучены представляться и вести пояснительные беседы. У них совершенно другая функция. Простая и четкая: максимально быстро положить злодея в горизонтальное положение с руками за спиной. Обе стороны повели себя ровно тем образом, которым привыкли себя вести. Если бы «стопхамовцы» вместо спецназа «Гром» встретили бы сотрудников ДПС, то конфликта, скорее всего, не произошло. Дорожные полицейские ежедневно общаются с не очень адекватными гражданами, поэтому у них уже выработался иммунитет на подобные ситуации, — считает он.

Администратор «Полиции 2.0» говорит, что бойцы «Грома» могли находиться на задании без бронежилетов и стрелкового оружия. В целом определить, действительно ли они участвовали в некоей операции или просто вышли пообедать, установить, не зная внутренней информации, невозможно. В то же время, по его словам, по ряду причин для сотрудников МВД при исполнении сейчас нехарактерно демонстративное нарушение правил дорожного движения, и если оно было совершено, то вполне могло быть продиктовано тактической необходимостью при проведении операции.

Начнем с довода о форме. «Гром» относится к спецподразделениям. Черные рубашки поло и камуфляж для бойцов «Грома» предусмотрены приказом МВД № 777. Причем шевроны и нашивки на форме присутствуют. Один из «стопхамовцев» в ходе словесной перепалки угрожает сотруднику «Грома» прислать к нему УСБ (Управление собственной безопасности МВД. — NEWS.ru). Что явно глупо было бы делать в отношении ряженого (имеющего знаки ведомственной принадлежности. — NEWS.ru). Так что доводы, что «стопхамовцы» не распознали полицейских, выглядят крайне неубедительно. Проводили ли сотрудники «Грома» ОРМ или правда приехали поесть? Сотрудники «Грома» сами ОРМ не проводят. Для этого есть оперативники. Однако «Гром» часто оказывает силовую поддержку при проведении ОРМ, когда нужно задержать сразу несколько человек и они могут разбежаться или оказать сопротивление операм. И далеко не всегда это происходит в тяжелой экипировке, как в фильмах. Так что судить сложно, не зная фактов. Вполне вероятно, что лейтенант и подполковник могли сидеть в машине в ожидании отмашки. Могли действительно заехать поесть, понимая что в ближайший час силовая поддержка не понадобится (фигуранты еще на подходе, например). А могли заехать без всякого ОРМ, что тоже вполне допускаю. Хотя без причины нарушать ПДД водитель тоже вряд ли бы стал. За штрафы в МВД сейчас очень жестко спрашивают с подчиненных, — объясняет он.

Фото: Кадр из видео. СтопХам/youtube

Руководитель исследовательских программ фонда «Общественный вердикт» (признан Минюстом иностранным агентом) Асмик Новикова считает, что «СтопХам» не активисты, а вигиланты. То есть люди, присвоившие себе право на агрессию.

Эта история показывает, что смелость и эффективность «СтопХама» держится на силовом доминировании над теми [гражданскими] водителями, которых они заставляют выполнять свои требования. Масса случаев, когда женщин доводят до истерики, ролики содержат массу оскорбительных комментариев. Там, где не было конфликта и насилия, оно возникает, — комментирует Новикова.

В истории со столкновением «СтопХама» и «Грома» Новикова считает, что уголовное преследование участников «СтопХама» законно, но обоснованной была бы и проверка применения силы спецназовцами. Например, в эпизоде с мужчиной, который скрученным лежит на земле и кричит, что задыхается. По всей видимости, уже в ближайшее время дело против участников движения будет рассматривать один из столичных судов.