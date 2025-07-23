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23 июля 2025 в 23:23

C этой технологией перец будет сочным, сладким, с толстыми стенками

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Спелый перец, выращенный по этой технологии, будет хрустящим, с толстыми стенками и медово-сладкой мякотью, источающей свежий аромат, — идеальным для свежих салатов, лечо и фаршировки.

Чтобы получить по-настоящему сочный и сладкий перец в июле, нужно создать растениям идеальные условия. Сначала обеспечьте регулярный полив теплой водой (25–28 °C) строго под корень каждые 3 дня — недостаток влаги делает перец горьким. В жару притеняйте растения белым агроволокном с 11 до 16 часов — прямое солнце вызывает ожоги и горечь.

Удалите все листья ниже первой развилки и лишние пасынки, чтобы все силы шли в плоды. Для максимального эффекта за 5 дней до сбора прекратите полив — это концентрирует вкус. Так ваш перец будет самым сочным.

Ранее стало известно, как понять, что чеснок уже готов к выкопке.

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